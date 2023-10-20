Эксперт объяснил, как выбрать удобную обувь

Удобная качественная обувь – это не только комфорт в движении, но и правильная осанка, красивая походка, здоровые суставы. Как выбрать идеальную пару, радио Sputnik рассказал врач-ортопед Лев Дунаев.

© Unsplash

Во-первых, хорошей обувью считается та, что не жмет и не деформирует пальцы. Помимо этого, она должна фиксировать ногу в области голеностопа и обеспечивать правильное распределение нагрузки на разные отделы стопы, отмечает специалист.

Идеальной с этой точки зрения обувью ортопед считает кроссовки. Однако и с другими моделями возможно учесть эти факторы, уверен он.

Так, например, классические туфли для офисного дресс-кода, в которых будет комфортно передвигаться, должны быть на шнуровке с широким носом.

"... если он все-таки такой, то туда не должны заходить пальцы, поскольку это может их деформировать", – обратил внимание ортопед.

Помимо этого, важно, чтобы у туфель был небольшой каблучок, который помогает правильно распределить нагрузку на стопу.