Выяснилось, чем может грозить неправильное срезание кутикулы

При домашнем маникюре необходимо быть максимально аккуратной. Одно лишнее движение может привести к травме или заражению.

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О том, какие последствия грозят после неправильного срезания кутикулы, "Москве 24" рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.

Неаккуратный домашний маникюр может привести не только к неровности ногтя, но и серьезным заболеваниям: ВИЧ и гепатиту (если у грязного инструмента был контакт с кровью). В раны также могут попасть бактерии стрептококк и стафилококк.

"Срезать кутикулу можно, но лучше это делать у профессионалов. Поскольку они обрабатывают ее специальными маслами, составами, предварительно размягчая. В случае салонов — ходить только в проверенные места", — говорит Егорова.

Если вы все же решились сделать маникюр дома, для срезания кутикулы нужны чистые личные инструменты, которыми будете пользоваться только вы. Лучше всего для такой процедуры подходят специальные палочки и размягчающие масла.