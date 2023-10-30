Диетолог напомнила о простой эффективной привычке для похудения

Для избавления от лишних килограммов необязательно проводить несколько часов в день в спортивном зале или голодать. Диетолог Хелен Парретти напомнила о простой привычке, которая поможет не моментально, но все же похудеть.

© Unsplash

По словам специалиста, речь идет о правиле выпивать стакан простой воды за полчаса до приема пищи. Многие о нем знают, но не используют, и зря.

"Пейте воду перед едой. Исследования показали, что употребление около 500 мл воды ускоряет метаболизм и помогает худеть. Как правило, чем больше воды мы пьем, тем мы здоровее. Вот так вот все просто".

В ходе проведения эксперимента люди, которые выпивали 500 мл воды за 30 минут до еды, потеряли в среднем на 1,3 кг больше, чем те, кто этого не делал. По прошествии трех месяцев они сообщили о потере 4,3 кг.