Эксперт дала советы, как стильно одеваться после 50 лет

Оставаться стильной можно всегда, в том числе и после 50 лет. Как этого добиться, "Вечерней Москве" рассказала эксперт по светскому этикету Альбина Холгова.

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Для этого она рекомендует придерживаться классического стиля в одежде. Например, носить брючные костюмы, трикотажные кофты, юбки и брюки.

А если вас пригласили на вечернее мероприятие, то следует руководствоваться следующим правилом, отмечает специалист: чем старше дама, тем меньше стоит оголяться.

"В вечернем дресс-коде важно, чтобы была открыта только одна часть тела – плечо, декольте или нога".

Эксперт также рассказала, что следует исключить из своего гардероба представительницам прекрасного пола старше 50 лет. Речь идет о спортивных костюмах, которые зачастую не соответствуют дресс-коду.