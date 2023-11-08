Стилист рассказал о самой трендовой длине одежды в этом сезоне

В текущем сезоне стоит отдавать предпочтение длине макси. Ее активно используют в своих коллекциях дизайнеры, и она является максимально выигрышной, рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" стилист Владимир Бухинник.

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По словам эксперта, на сегодняшний день длинная одежда используется в самых разных образах: классических, грациозных, спортивных, готических и многих других.

Особого внимания заслуживают длинные платья, которые также могут быть абсолютно разными. Например, в тренде сейчас платья-рубахи, традиционные вечерние, строгие корсетные или воздушные с воланами. В этом сезоне также "удлинились" минималистичные платья-кейпы и маленькие черные платья, обратил внимание стилист.

"Если вы думаете, что при современном ритме жизни длинные вещи – это неудобно и не практично, то вы правы только отчасти", – отмечает Владимир Бухинник.

Для ношения одежды длины макси требуются привычка, правильная обувь и понимание, как нужно с ней обращаться, резюмировал стилист.