Как выглядят самые эффектные звезды без макияжа

Мейкап-индустрия стала настолько востребованной и популярной во всем мире, что сейчас люди с большим удивлением воспринимают ненакрашеных девушек, вышедших в свет или просто по магазинам.

Девушка с чистым лицом без тонального крема, подведенных глаз, блеска для губ, подкрученных черных ресниц многим кажется просто "голой". Однако тренды меняются, и если еще несколько лет назад никто не показывал себя в соцсетях без макияжа и фильтров, то сейчас людям наконец захотелось очиститься.