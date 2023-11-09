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Как выглядят самые эффектные звезды без макияжа

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Модель Джиджи Хадид обладает тем самым бэби-фейс, поэтому отсутствие макияжа только усиливает ее натурально-детскую внешность.
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Модель Джиджи Хадид обладает тем самым бэби-фейс, поэтому отсутствие макияжа только усиливает ее натурально-детскую внешность. 
© Соцсети
Синди Кроуфорд уже далеко не 30, но показать себя в естесственном виде она не стесняется.
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Синди Кроуфорд уже далеко не 30, но показать себя в естесственном виде она не стесняется. 
© Соцсети
Хейли Бибер любит красиво одеваться и ухаживать за собой, но не отстает от трендов. Вот ее чистое лицо.
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Хейли Бибер любит красиво одеваться и ухаживать за собой, но не отстает от трендов. Вот ее чистое лицо. 
© Соцсети
Лана Дель Рэй без звездного антуража кажется простой и очень приятной девушкой.
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Лана Дель Рэй без звездного антуража кажется простой и очень приятной девушкой. 
© Соцсети

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Дженнифер Лопес на то и латиноамериканка, чтобы никогда не стареть. Такие фото только подтверждают это.
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Дженнифер Лопес на то и латиноамериканка, чтобы никогда не стареть. Такие фото только подтверждают это. 
© Соцсети
Леди Гага без украшательств и обычного для нее эпатажа стала будто намного милее и свежее.
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Леди Гага без украшательств и обычного для нее эпатажа стала будто намного милее и свежее. 
© Соцсети
Сальму Хайек многие считают ведьмой. Да и правда, вы только взгляните на нее!
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Сальму Хайек многие считают ведьмой. Да и правда, вы только взгляните на нее! 
© Соцсети

    Мейкап-индустрия стала настолько востребованной и популярной во всем мире, что сейчас люди с большим удивлением воспринимают ненакрашеных девушек, вышедших в свет или просто по магазинам.

    Девушка с чистым лицом без тонального крема, подведенных глаз, блеска для губ, подкрученных черных ресниц многим кажется просто "голой". Однако тренды меняются, и если еще несколько лет назад никто не показывал себя в соцсетях без макияжа и фильтров, то сейчас людям наконец захотелось очиститься.

    Самые частые ошибки в макияже, которые старят: мнение визажистов

    Селебрити, как всегда, умеют удивлять. Поэтому многие эффектные знаменитости стали без стеснения публиковать свои "голые" фото в соцсетях. "Рамблер" покажет чистые лица мировых звезд.

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