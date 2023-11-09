Как выглядят самые эффектные звезды без макияжа
Мейкап-индустрия стала настолько востребованной и популярной во всем мире, что сейчас люди с большим удивлением воспринимают ненакрашеных девушек, вышедших в свет или просто по магазинам.
Девушка с чистым лицом без тонального крема, подведенных глаз, блеска для губ, подкрученных черных ресниц многим кажется просто "голой". Однако тренды меняются, и если еще несколько лет назад никто не показывал себя в соцсетях без макияжа и фильтров, то сейчас людям наконец захотелось очиститься.
Селебрити, как всегда, умеют удивлять. Поэтому многие эффектные знаменитости стали без стеснения публиковать свои "голые" фото в соцсетях. "Рамблер" покажет чистые лица мировых звезд.
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