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Сергей Зверев подсказал, какой наряд выбрать на Новый год

Советами в беседе с News.ru поделился эпатажный российский стилист.

Сергей Зверев подсказал, какой наряд выбрать на Новый год
© РИА Новости

По словам Зверева, сейчас самое время обратить внимание на варианты праздничной одежды с пайетками, стразами и даже перьями. Когда еще, как не в Новый год «блистать, гореть и сверкать», считает стилист.

При этом Зверев отметил, что, выбирая наряд со стразами, необходимо обратить внимание на то, чтобы они не располагались близко к лицу, иначе оно будет «гореть».

При выборе цвета новогоднего наряда стилист посоветовал ориентироваться на индивидуальные особенности и выбирать те, оттенки, которые идут именно вам. Отличным вариантом, по словам Зверева, станут красный, золотой и черный цвета в одежде.

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При этом стилист отметил, что от бродовых и красных оттенков стоит отказаться тем, у кого близко расположены сосуды на коже. Людям с такими особенностями лучше выбрать другие цвета новогоднего одеяния.

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