Ошибки в макияже, которые старят: видео

Макияж – это искусство, которое помогает подчеркнуть нашу красоту и спрятать недостатки. Но иногда по незнанию или невнимательности мы допускаем ошибки, которые, наоборот, придают лицу усталый вид.

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Особенно аккуратно нужно быть с румянами и хайлайтерами – избыток этих средств только подчеркнет морщины и неровности кожи. Обильным нанесением румян часто пытаются вернуть свежесть лица, но такой прием в макияже будет иметь обратный эффект.

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