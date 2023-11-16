Как выглядит победительница конкурса «Краса России» Екатерина Романова
В Сочи состоялась церемония награждения победительниц конкурса «Краса России». Всего в конкурсе приняли участие 52 девушки в возрасте от 14 до 25 лет из разных регионов России.
Девушки прошли дефиле и показали свои таланты, а жюри наградило лучших участниц в нескольких номинациях.
Победительницей конкурса стала 22-летняя Екатерина Романова из Новокузнецка. Ее наградили короной из серебра, усыпанной полудрагоценными камнями. Девушка занимается танцами, имеет образование режиссера и работает актрисой в Санкт-Петербурге.
В 2024 году Екатерина представит Россию на международном конкурсе «Мисс Земля».
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