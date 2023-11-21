Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки", 48-летняя Ева Лонгория появилась на обложке журнала Harper's Bazaar в откровенном образе.

Актриса продемонстрировала стройную фигуру в платье с вырезом до бедра. Для фотосессии Лонгории сделали небрежную укладку и нюдовый макияж. Обложкой журнала звезда поделилась в своих соцсетях.

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Артистка неоднократно рассказывала фанатам, в чем секрет ее подтянутого тела. По словам звезды, она не позволяет себе вредные продукты, из-за того, что предрасположена к полноте.

Звезда старается есть в промежутке с 11 до 19 часов. Как правило, ее рацион состоит из белка и овощей. На ужин актриса ест суп, а в перерывах между приемами пищи перекусывает орехами или цельнозерновыми крекерами.

Кроме того, Лонгория регулярно занимается в спортзале – даже во время беременности актриса практиковала йогу и не отказывала себе в небольших тренировках.