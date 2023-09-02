Диетолог назвала лучший перекус для похудения

Выбор правильного перекуса во время процесса похудения может оказаться довольно сложным. Когда желудок начинает сигнализировать о голоде между завтраком и ужином, важно выбирать закуски, которые не только вкусные, но и полезные. Диетолог и тренер по фитнесу Мари Сабат предложила идеальный вариант для такого перекуса.

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Секрет идеального утреннего перекуса, который способствует активации метаболизма, заключается в сочетании белка, полезных жиров и углеводов, богатых клетчаткой. Смешивание этих элементов помогает ускорить обмен веществ, обеспечивает организм энергией и создает ощущение сытости на протяжении утра, как объяснила эксперт.

Один из предложенных диетологом рецептов - это диетическое парфе. Для его приготовления потребуется полстакана нежирного греческого йогурта без добавленного сахара, горсть антиоксидантных и клетчатых ягод, немного мелко нарубленных орехов (например, миндальных или грецких), богатых полезными жирами и дополнительным белком, и небольшое количество низкосахаристой гранолы.

Греческий йогурт, согласно диетологу, обладает множеством положительных свойств, включая высокое содержание белка. Переваривание белка требует больше энергии, чем углеводов или жиров, что способствует увеличению скорости обмена веществ и способствует строительству и восстановлению тканей организма.

Ягоды, используемые в парфе, содержат мало калорий и много антиоксидантов и клетчатки. Клетчатка замедляет процесс пищеварения, сохраняет чувство сытости и предотвращает переедание в течение дня.

Орехи также играют важную роль, будучи источником полезных жиров, белков и клетчатки. Они способствуют выработке гормонов и поддерживают здоровый обмен веществ. Небольшое количество низкосахаристой гранолы обеспечивает быстрое высвобождение углеводов, предоставляя начальную энергию без резких скачков уровня сахара в крови.