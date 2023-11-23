Создатели сатанинских кроссовок выпустили новую обувь

Творческая студия MSCHF, известная своими необычными и провокационными работами, выпустила новые кроссовки. На этот раз — в коллаборации с американским производителем строительных инструментов Dremel.

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Стартовая цена — $350.

Каждая деталь кроссовок Gobstomper Dremel сделана из 4 слоев цветного материала, от язычка до верха и подошвы, которые проявляются по мере износа обуви.

В комплект поставки Gobstomper Dremel Edition входит роторный инструмент Dremel 4000 и принадлежности для ручной обработки обуви.

MSCHF

«Для команды MSCHF Dremel — это ностальгия по студенческим временам. С момента выпуска линейки Gobstomper мы всегда рекомендовали Dremel в качестве инструмента для намеренного истирания обуви», — объясняет бренд.

Первый дроп кроссовок модели Gobstomper состоялся в прошлом году. Его в коллаборации с MSCHF придумал американский телеведущий и комик Джимми Фэллон.

Среди других нашумевших проектов MSCHF — «сатанинские» кроссовки с каплей настоящей крови (коллаборация с рэпером Lil Nas X) и огромные красные бутсы, похожие на обувь мультперсонажа Астробоя.