Зверев назвал 3 незаменимые вещи в женском гардеробе

Сергей Зверев создает образы для половины отечественного шоу-бизнеса. Его авторитет в вопросах стиля непререкаем. По этой причине к нему прислушиваются миллионы модниц.

Недавно звездный стилист рассказал корреспонденту News.ru о том, какие три предмета должны присутствовать в гардеробе каждой женщины.

По мнению эксперта, первым делом девушка должна обзавестись пиджаком оверсайз. Он точно пригодится ей во многих случаях жизни. Также важно иметь в гардеробе широкие штаны, причем «дышащие». В синтетике, уверен Сергей Зверев, ходить очень тяжело.

Третьей вещью, что должна купить себе любящая красиво одеваться модница, оказалась удобная обувь. Стилист посетовал, что россиянки склонны покупать либо красивую, но неудобную обувь, либо комфортную, но в очень странном дизайне.