Плюс-сайз модель впервые получила главную награду в мире моды

Плюс-сайз модель Палома Эльсессер впервые получила главную награду в мире моды
В Лондоне прошла церемония вручения престижной премии The Fashion Awards, пишет Vogue.
Награду вручают в семи основных категориях: Модель года, Британский дизайнер мужской одежды, Британский дизайнер женской одежды, Лучший новый дизайнер мужской одежды, Лучший новый дизайнер женской одежды, Дизайнер года и BFC Foundation Award.
В этом году более 1000 экспертов индустрии приняли участие в голосовании, чтобы выбрать достойных победителей, а у широкой публики была возможность проголосовать за Модель года — этот титул в 2023 году получила американка Палома Эльсессер.
Палома Эльсессер вошла в историю как первая плюс-сайз модель, победившая на церемонии The Fashion Awards.
"Вау, я очень потрясена и очень благодарна. Я бы не смогла пережить, насколько прекрасна и трудна эта индустрия без всех вас. Я первая плюс-сайз модель, получившая эту награду", — произнесла Палома на награждении.
Аплодисменты были настолько громкими, что модели пришлось прервать речь на целых 20 секунд.
Награду Дизайнер года получил Джонатан Андерсон, креативный директор Loewe и собственного бренда JW Anderson.
Остальные победители The Fashion Awards 2023:
- Британский дизайнер женской одежды — Максимилиан Дэвис для Ferragamo
- Британский дизайнер мужской одежды — Мартин Роуз для Martine Rose
- Премия BFC Foundation Designer Award — Коннер Айвз
- Лучший молодой дизайнер женской одежды — Эмма Чопова и Лаура Ловена для Chopova Lowena
- Лучший молодой дизайнер мужской одежды — Бьянка Сондерс для Bianca Saunders
- Награда за выдающиеся достижения — Валентино Гаравани
- Специальная награда за вклад в индустрию моды — Шарлотта Тилбери
- Специальная награда за поддержку молодых дизайнерских талантов — Сара Мауэр
- Специальная награда "Признание" — Сара Бертон
- Посмертная специальная награда "Признание" — Джо Кейсли-Хейфорд
- Культурный инноватор — Сэм Смит
- Первопроходец — Эдвард Эннинфул
- Премия Pandora "Лидер перемен" — Микаэла Коэл
- Премия Изабеллы Блоу для креаторов в индустрии моды — Кэмпбелл Адди
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