Плюс-сайз модель Палома Эльсессер впервые получила главную награду в мире моды

В Лондоне прошла церемония вручения престижной премии The Fashion Awards, пишет Vogue.

Плюс-сайз модель впервые получила главную награду в мире моды
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Награду вручают в семи основных категориях: Модель года, Британский дизайнер мужской одежды, Британский дизайнер женской одежды, Лучший новый дизайнер мужской одежды, Лучший новый дизайнер женской одежды, Дизайнер года и BFC Foundation Award.

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В этом году более 1000 экспертов индустрии приняли участие в голосовании, чтобы выбрать достойных победителей, а у широкой публики была возможность проголосовать за Модель года — этот титул в 2023 году получила американка Палома Эльсессер.

Палома Эльсессер вошла в историю как первая плюс-сайз модель, победившая на церемонии The Fashion Awards.

"Вау, я очень потрясена и очень благодарна. Я бы не смогла пережить, насколько прекрасна и трудна эта индустрия без всех вас. Я первая плюс-сайз модель, получившая эту награду", — произнесла Палома на награждении.

Аплодисменты были настолько громкими, что модели пришлось прервать речь на целых 20 секунд.

Награду Дизайнер года получил Джонатан Андерсон, креативный директор Loewe и собственного бренда JW Anderson.

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Остальные победители The Fashion Awards 2023:

  • Британский дизайнер женской одежды — Максимилиан Дэвис для Ferragamo
  • Британский дизайнер мужской одежды — Мартин Роуз для Martine Rose
  • Премия BFC Foundation Designer Award — Коннер Айвз
  • Лучший молодой дизайнер женской одежды — Эмма Чопова и Лаура Ловена для Chopova Lowena
  • Лучший молодой дизайнер мужской одежды — Бьянка Сондерс для Bianca Saunders
  • Награда за выдающиеся достижения — Валентино Гаравани
  • Специальная награда за вклад в индустрию моды — Шарлотта Тилбери
  • Специальная награда за поддержку молодых дизайнерских талантов — Сара Мауэр
  • Специальная награда "Признание" — Сара Бертон
  • Посмертная специальная награда "Признание" — Джо Кейсли-Хейфорд
  • Культурный инноватор — Сэм Смит
  • Первопроходец — Эдвард Эннинфул
  • Премия Pandora "Лидер перемен" — Микаэла Коэл
  • Премия Изабеллы Блоу для креаторов в индустрии моды — Кэмпбелл Адди

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, какой модный бренд стал самым популярным в этом году.

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