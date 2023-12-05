Плюс-сайз модель впервые получила главную награду в мире моды

В Лондоне прошла церемония вручения престижной премии The Fashion Awards, пишет Vogue.

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Награду вручают в семи основных категориях: Модель года, Британский дизайнер мужской одежды, Британский дизайнер женской одежды, Лучший новый дизайнер мужской одежды, Лучший новый дизайнер женской одежды, Дизайнер года и BFC Foundation Award.

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В этом году более 1000 экспертов индустрии приняли участие в голосовании, чтобы выбрать достойных победителей, а у широкой публики была возможность проголосовать за Модель года — этот титул в 2023 году получила американка Палома Эльсессер.

Палома Эльсессер вошла в историю как первая плюс-сайз модель, победившая на церемонии The Fashion Awards.

"Вау, я очень потрясена и очень благодарна. Я бы не смогла пережить, насколько прекрасна и трудна эта индустрия без всех вас. Я первая плюс-сайз модель, получившая эту награду", — произнесла Палома на награждении.

Аплодисменты были настолько громкими, что модели пришлось прервать речь на целых 20 секунд.

Награду Дизайнер года получил Джонатан Андерсон, креативный директор Loewe и собственного бренда JW Anderson.

Остальные победители The Fashion Awards 2023:

Британский дизайнер женской одежды — Максимилиан Дэвис для Ferragamo

Британский дизайнер мужской одежды — Мартин Роуз для Martine Rose

Премия BFC Foundation Designer Award — Коннер Айвз

Лучший молодой дизайнер женской одежды — Эмма Чопова и Лаура Ловена для Chopova Lowena

Лучший молодой дизайнер мужской одежды — Бьянка Сондерс для Bianca Saunders

Награда за выдающиеся достижения — Валентино Гаравани

Специальная награда за вклад в индустрию моды — Шарлотта Тилбери

Специальная награда за поддержку молодых дизайнерских талантов — Сара Мауэр

Специальная награда "Признание" — Сара Бертон

Посмертная специальная награда "Признание" — Джо Кейсли-Хейфорд

Культурный инноватор — Сэм Смит

Первопроходец — Эдвард Эннинфул

Премия Pandora "Лидер перемен" — Микаэла Коэл

Премия Изабеллы Блоу для креаторов в индустрии моды — Кэмпбелл Адди