Парикмахер рассказал, как подстричься, чтобы выглядеть на 10 лет моложе

Выглядеть моложе помогают не только уколы красоты и пластические операции – с задачей может справиться и новая прическа. Какая именно, парикмахер Даррен Джеймс рассказал изданию Daily Express.

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Многослойный боб – и есть ответ на вопрос: не зря же он пользуется особой популярностью последний год. По словам специалиста, такая прическа придает интеллигентный вид, не прибавляя лишних лет.

Самый выигрышный вариант – многослойный боб на коротких волосах. Если раньше считалось, что молодым девушкам предпочтительнее ходить с длинными волосами, а более взрослым – с короткими, то сейчас ситуация кардинально изменилась, отмечает Даррен Джеймс.

Он также рекомендовал сделать челку, чтобы выглядеть моложе.