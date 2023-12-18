Как выглядит "Мисс Франция 2024" и чем она не понравилась французам

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Эва Жиль, первая Мисс Франция с короткими волосами, рассказала в интервью: "Я ожидала критики по поводу моей прически, поэтому была готова . Но я не ожидала услышать критику в адрес своего тела. Тело, мы его не выбираем, а стрижку мы можем изменить".
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Эва Жиль, первая Мисс Франция с короткими волосами, рассказала в интервью: "Я ожидала критики по поводу моей прически, поэтому была готова . Но я не ожидала услышать критику в адрес своего тела. Тело, мы его не выбираем, а стрижку мы можем изменить".  
© Соцсети
"Я не чувствую себя Мисс Франция. Я не знаю, где я, не знаю, что со мной происходит, это действительно невероятный момент", — отреагировала счастливица, когда поняла, что выиграла конкурс.
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"Я не чувствую себя Мисс Франция. Я не знаю, где я, не знаю, что со мной происходит, это действительно невероятный момент", — отреагировала счастливица, когда поняла, что выиграла конкурс. 
© Соцсети
20-летняя победительница объясняет, что не хочет, чтобы ее считали просто "мисс с короткими волосами": "Да, я первая мисс с короткими волосами, но я не просто мисс с короткими волосами. Если у меня короткие волосы, то я просто захотела их подстричь, больше никакого смысла я в это не вкладывала".
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20-летняя победительница объясняет, что не хочет, чтобы ее считали просто "мисс с короткими волосами": "Да, я первая мисс с короткими волосами, но я не просто мисс с короткими волосами. Если у меня короткие волосы, то я просто захотела их подстричь, больше никакого смысла я в это не вкладывала". 
© Соцсети
Всего через несколько минут после своей победы в Дижоне, в субботу вечером, Эва Жиль осудила «бодишейминг» в соцсетях: "У всех нас есть свои недостатки. Каждая женщина уникальна, мы все уникальны... Никто не должен диктовать вам, кто вы".
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Всего через несколько минут после своей победы в Дижоне, в субботу вечером, Эва Жиль осудила «бодишейминг» в соцсетях: "У всех нас есть свои недостатки. Каждая женщина уникальна, мы все уникальны... Никто не должен диктовать вам, кто вы". 
© Соцсети

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"У меня короткие волосы, как у многих француженок. Это не что-то экстраординарное...", — отреагировала Эва.
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"У меня короткие волосы, как у многих француженок. Это не что-то экстраординарное...", — отреагировала Эва. 
© Соцсети
Однако шквал критики относился еще и к телу Эвы. По мнению комментаторов, у красавицы слишком худое андрогинное тело.
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Однако шквал критики относился еще и к телу Эвы. По мнению комментаторов, у красавицы слишком худое андрогинное тело. 
© Соцсети
Однако многие решили поддержать Эву, и отметили, что девушка "просто очаровательна" и вполне олицетворяет истинно французскую красоту.
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Однако многие решили поддержать Эву, и отметили, что девушка "просто очаровательна" и вполне олицетворяет истинно французскую красоту. 
© Соцсети

Во французском Дижоне 30 самых красивых женщин Франции боролись за титул Мисс Франция 2024. Из 30 представительниц всех регионов Франции, только одна получила заветный титул.

Так, королевой стала 20-летняя студентка математического факультета из городка Каэдипр Эва Жиль. Впервые за 103 года существования конкурса победительницей стала девушка с короткой стрижкой.

Прелестная француженка, однако, восхитила не всех. Так, в соцсетях французы стали возмущаться, заявив, что "это вообще не Мисс Франция".

Кроме того, многие решили, что у девушки слишком "бесполое тело":

"Плевать на стрижку, но настолько андрогинное тело — это тревожно".

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