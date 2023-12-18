20-летняя победительница объясняет, что не хочет, чтобы ее считали просто "мисс с короткими волосами": "Да, я первая мисс с короткими волосами, но я не просто мисс с короткими волосами. Если у меня короткие волосы, то я просто захотела их подстричь, больше никакого смысла я в это не вкладывала".