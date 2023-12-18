Как выглядит "Мисс Франция 2024" и чем она не понравилась французам
Во французском Дижоне 30 самых красивых женщин Франции боролись за титул Мисс Франция 2024. Из 30 представительниц всех регионов Франции, только одна получила заветный титул.
Так, королевой стала 20-летняя студентка математического факультета из городка Каэдипр Эва Жиль. Впервые за 103 года существования конкурса победительницей стала девушка с короткой стрижкой.
Прелестная француженка, однако, восхитила не всех. Так, в соцсетях французы стали возмущаться, заявив, что "это вообще не Мисс Франция".
Кроме того, многие решили, что у девушки слишком "бесполое тело":
"Плевать на стрижку, но настолько андрогинное тело — это тревожно".
Как выглядит новая королева красоты, которая взбесила французов — смотрите в подборке "Рамблера".
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