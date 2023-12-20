Самый горячий тренд этой зимы — "славянский шик". Непонятно, кто задал эту моду в соцсетях, но инфлюенсеры вдруг примерили шубы и стали танцевать под старый хит Кати Лель "Мой мармеладный". И это пришло не из России — тренд завирусился в зарубежном TikTok!