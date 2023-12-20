Шапка горит: как европейские и азиатские модницы подражают русским девушкам
Самый горячий тренд этой зимы — "славянский шик". Непонятно, кто задал эту моду в соцсетях, но инфлюенсеры вдруг примерили шубы и стали танцевать под старый хит Кати Лель "Мой мармеладный". И это пришло не из России — тренд завирусился в зарубежном TikTok!
Кажется, модным стало все русское! В том числе и головные уборы — меховые шапки, косынки, ушанки. Европейские, азиатские и американские красавицы то и дело щеголяют в меховых шапках и хвастаются образами в соцсетях.
"Рамблер" покажет, как это выглядит.
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