Шапка горит: как европейские и азиатские модницы подражают русским девушкам

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Тренды всем нациям покорны.
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Тренды всем нациям покорны. 
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Жена главного рэпера Канье Веста, итальянка Бьянка Цензори, решила следовать "славянскому шику".
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Жена главного рэпера Канье Веста, итальянка Бьянка Цензори, решила следовать "славянскому шику".  
© Соцсети
19-летняя дочь супермодели Хайди Клум в шапке смотрится, как настоящая славянка!
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19-летняя дочь супермодели Хайди Клум в шапке смотрится, как настоящая славянка! 
© Соцсети
Только посмотрите, как стильно смотрятся давно забытые меховые шапки в современном мире.
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Только посмотрите, как стильно смотрятся давно забытые меховые шапки в современном мире. 
© Соцсети

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красные кожаные перчатки и сумка отлично дополняют тот самый "славянский шик".
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красные кожаные перчатки и сумка отлично дополняют тот самый "славянский шик". 
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Немецкий блогер Франциска Назаренус радует миллион своих подписчиков образами с шубами и меховыми шапками.
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Немецкий блогер Франциска Назаренус радует миллион своих подписчиков образами с шубами и меховыми шапками. 
© Соцсети
Инстадива и модель Синди Кимберли сочетает белую шапку с "морозным" макияжем.
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Инстадива и модель Синди Кимберли сочетает белую шапку с "морозным" макияжем. 
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Одна из самых успешных инфлюенсеров в мире, Кайли Дженнер сама задает и следит за трендами.
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Одна из самых успешных инфлюенсеров в мире, Кайли Дженнер сама задает и следит за трендами. 
© Соцсети

Самый горячий тренд этой зимы — "славянский шик". Непонятно, кто задал эту моду в соцсетях, но инфлюенсеры вдруг примерили шубы и стали танцевать под старый хит Кати Лель "Мой мармеладный". И это пришло не из России — тренд завирусился в зарубежном TikTok!

Кажется, модным стало все русское! В том числе и головные уборы — меховые шапки, косынки, ушанки. Европейские, азиатские и американские красавицы то и дело щеголяют в меховых шапках и хвастаются образами в соцсетях.

Славянский шик: зачем весь мир переоделся в русских красавиц

"Рамблер" покажет, как это выглядит.

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