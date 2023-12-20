Донателла Версаче раскритиковала тренд на минимализм

Во всем мире сегодня правит тренд на минимализм. Люди избавляются от ненужных вещей, оставляя при себе лишь все самое необходимое. Однако не все звезды спешат поддерживать моду.

Донателла Версаче дала интервью журналу Highsnobiety, где обрушилась с критикой на минимализм в качестве модного веяния. Сестра культового модельера ясно дала понять, что не поддерживает это течение.

«У минималистов минимальные идеи. Я думаю, это взаимосвязано. Если вы минималист, у вас мозга хватает лишь на самый минимум креатива, так что, я максималист», — заявила светская львица.

Донателла Версаче известна своей любовью к ярким и даже эпатажным образам.