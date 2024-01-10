Многие девушки хотят визуально вытянуть глаза, чтобы сделать взгляд более выразительным. Такого эффекта можно добиться с помощью правильно подобранного макияжа.

Для начала возьмите бронзер или оттенок матовых коричневых теней. Нанесите их на подвижное веко и растушуйте к виску. Это придаст глазам глубину и выделит их цвет.

Затем возьмите карандаш и прокрасьте им межресничный край. Такой прием сделает ресницы более густыми.

Далее нарисуйте стрелку при помощи подводки. Сделайте ее тонкой и вытянутой. В завершении прокрасьте ресницы любимой тушью.