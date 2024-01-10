Как вытянуть форму глаз с помощью макияжа: видео
Многие девушки хотят визуально вытянуть глаза, чтобы сделать взгляд более выразительным. Такого эффекта можно добиться с помощью правильно подобранного макияжа.
Для начала возьмите бронзер или оттенок матовых коричневых теней. Нанесите их на подвижное веко и растушуйте к виску. Это придаст глазам глубину и выделит их цвет.
Затем возьмите карандаш и прокрасьте им межресничный край. Такой прием сделает ресницы более густыми.
Далее нарисуйте стрелку при помощи подводки. Сделайте ее тонкой и вытянутой. В завершении прокрасьте ресницы любимой тушью.
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