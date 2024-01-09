Adidas и Hello Kitty выпустят плюшевые шлепанцы к 50-летию Китти
Торговой марке Hello Kitty в 2024 году исполняется 50 лет. В честь этого события многие крупные компании сделали коллаборации с известным на весь мир брендом, который за годы существования украшал собой десятки тысяч товаров.
Изображение популярной кошечки, придуманной японской компанией игрушек Sanrio, уже давно стало использоваться не только для детских вещей и игрушек, многие корпорации и известные бренды используют логотип Китти для своей продукции, которая рассчитана и на взрослую аудиторию. Первым товаром с изображением этого персонажа, завоевавшим любовь покупателей, стал кошелек.
В честь юбилея Hello Kitty фирма Adidas совместно с японским брендом выпускает лимитированную коллекцию плюшевых шлепанцев с изображением знаменитого котенка.
Это не первая коллаборация бренда, в продаже уже не раз были и кеды Hello Kitty. Помимо Adidas, день рождения Китти поддержали и такие компании, как Crocs, McDonald’s и Uniqlo.
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