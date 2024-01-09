Adidas и Hello Kitty выпустят плюшевые шлепанцы к 50-летию Китти

Торговой марке Hello Kitty в 2024 году исполняется 50 лет. В честь этого события многие крупные компании сделали коллаборации с известным на весь мир брендом, который за годы существования украшал собой десятки тысяч товаров.

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Изображение популярной кошечки, придуманной японской компанией игрушек Sanrio, уже давно стало использоваться не только для детских вещей и игрушек, многие корпорации и известные бренды используют логотип Китти для своей продукции, которая рассчитана и на взрослую аудиторию. Первым товаром с изображением этого персонажа, завоевавшим любовь покупателей, стал кошелек.

В честь юбилея Hello Kitty фирма Adidas совместно с японским брендом выпускает лимитированную коллекцию плюшевых шлепанцев с изображением знаменитого котенка.

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