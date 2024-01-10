Чем опасны старые румяна, объяснила бьюти-эксперт

У любого косметического продукта есть срок годности. Если продолжить пользоваться просроченным средством, это может привести к нездоровью кожи.

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О том, чем чревато игнорирование базового совета красоты, «Аргументам и фатам» рассказала бьюти-эксперт Рия Горбунова.

По словам эксперта, испорченные жидкие румяна могут закупорить протоки сальных желез. Это закончится появлением закрытых камедонов в области скул и щек. Сухие средства, будучи испорченными, вызывают аллергическую реакцию в виде мелких прыщей по всему лицу.

На фоне воспаленной кожи возрастают риски обострения угревой болезни, дерматита и демодекоза. Кроме того, возможны покраснения и зуд.

Как правильно хранить румяна

Первым делом важно учитывать срок годности румян. Каждая торговая марка наносит эти данные на упаковку товара. В среднем это три года с момента вскрытия защитной пленки. Но есть свои нюансы.

«Сухие румяна в закрытом виде пригодны до 3-х лет, поскольку не содержат воды в составе. С момента вскрытия упаковки их срок сокращается до 2-х лет. Жидкие румяна изготавливают на водной основе, в которой бактериям размножаться гораздо проще. Закрытая туба может храниться до 2-х лет, а в открытом виде — только год или даже полгода», — пояснила эксперт.

Хранить рассыпчатые румяна следует подальше от ванной комнаты, потому как они не любят высокую влажность. Жидкие продукты не нельзя подвергать перепадам температуры, ведь это приводит к ухудшению их качества. Кроме того, необходимо следить за чистотой кисточек и спонжей. Используя их с частицами других средств, вы сокращаете срок годности румян.