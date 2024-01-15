Украинская модель напугала пользователей новым образом

Украинская модель Анастасия Покрещук которая утверждает, что у нее «самые большие щеки в мире», обеспокоила поклонников, поделившись новостями о своей одержимости красотой.

Анастасия Покрещук из Киева стала известна благодаря своей драматической трансформации и любви к хирургии. Влиятельная женщина «потеряла счет» тому, сколько процедур и операций она сделала, увеличивая скулы, губы и линию подбородка с помощью филлеров.

Соцсети

Анастасия также сделала липосакцию и совсем недавно легла под нож, чтобы увеличить грудь. Раньше она носила минимальный макияж, имела каштановые волосы, короткие ногти и менее экстремальные черты лица.

Но теперь звезда вирусных социальных сетей выглядит совершенно по-другому. На этот раз, украинская модель, называющая себя «просто королевой», рассказала в соцсетях, что добавила «немного больше точености» своему уникальному образу.

Соцсети

Кажется, скулы Анастасии снова выросли. Она показала это на видео, где появилась с крестиком на шее, внушительным декольте и яркими зелеными стрелками на глазах.

Некоторые из сотен тысяч ее подписчиков выразили обеспокоенность по поводу ее внешности:

«Надеюсь, она скоро справится с этим и выздоровеет».

Хотя некоторым пользователям социальных сетей не нравится внешний вид Анастасии, ей он, очевидно, по душе. Отметим, что она впервые начала увлекаться филлерами для лица, когда ей было 26 лет. Тогда она увеличила губы и вколола в лоб ботокс.

С тех пор украинка потеряла счет количеству процедур, которые ей сделали, и потратила огромные суммы на филлеры для лица. Помимо этого, она также покрасила волосы, поставила виниры, увеличила грудь, а ее последняя страсть — огромные ногти, больше похожие на когти.