Британская супермодель Кейт Мосс отметила 50-летие
16 января британская супермодель Кейт Мосс отметила юбилей –звезде исполнилось 50 лет.
Карьера модели началась еще в 14 лет, когда в аэропорту ее заметила директор модельного агентства и предложила работу. К 20 годам Мосс стала одной из самых знаменитых супермоделей в мире – она жила в Нью-Йорке, зарабатывала миллионы и сотрудничала с такими именитыми брендами, как Chanel, Dior, Dolce & Gabbana.
Сейчас модель живет за городом на юго-западе Англии. Мосс увлекается медитациями, садоводством и благотворительностью.
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