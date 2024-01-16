Британская супермодель Кейт Мосс отметила 50-летие

Карьера модели началась еще в 14 лет, когда в аэропорту ее заметила директор модельного агентства и предложила работу. К 20 годам Мосс стала одной из самых знаменитых супермоделей в мире – она жила в Нью-Йорке, зарабатывала миллионы и сотрудничала с такими именитыми брендами, как Chanel, Dior, Dolce & Gabbana.