68-летняя Хакамада произвела фурор в купальнике

68-летняя Ирина Хакамада произвела фурор в купальнике
Хакамада поделилась с подписчиками Телеграмм-канала снимками с отдыха в Таиланде. На фотографии 68-летняя знаменитость позирует в купальнике.
На руке и голове звезды расположились желтая и зеленая игуаны.
«Драконы бывают разные, энергии тоже, мы выбираем», — подписала снимок экс-политик, сделав отсылку к наступившему году дракона.
Пост собрал множество положительных реакций. Женщина находится в отличной физической форме, несмотря на свой возраст.
Ранее Ирина Хакамада признавалась, что принимает пищу в один раз в день уже много лет, чтобы поддерживать стройность своей фигуры. Однако подписчикам рекомендовала не следовать ее примеру и подбирать свой собственный режим питания. Ведь такая диета подойдет не всем и может только навредить.
Также знаменитость добавила, что постоянно совершенствует себя, много ходит, плавает и практикует другие физические активности.
Ранее «Рамблер» писал о том, что 80-летняя Лорен Хаттон снялась в одном жакете.