68-летняя Хакамада произвела фурор в купальнике

Ранее Ирина Хакамада признавалась, что принимает пищу в один раз в день уже много лет, чтобы поддерживать стройность своей фигуры. Однако подписчикам рекомендовала не следовать ее примеру и подбирать свой собственный режим питания. Ведь такая диета подойдет не всем и может только навредить.