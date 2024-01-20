Актриса Кристен Стюарт в жакете с открытым животом пришла на фестиваль
Голливудская актриса Кристен Стюарт посетила открытие фестиваля независимого кино "Сандэнс". Об этом сообщает Elle.
Кристен Стюарт впервые за долгое время вышла на публику. Для фестиваля она предпочла пестрый костюм от Chanel с укороченным жакетом и черный топ. Волосы она уложила в высокий неаккуратный пучок и сделала нюдовый макияж.
«Всю свою жизнь я люблю этот фестиваль. Я приехала сюда впервые 20 лет назад и поняла это сегодня. Тогда я едва могла говорить по-английски, когда ко мне обращались. Я купила свою первую пару сапог Ugg и попала туда, где были крутые ребята. Я знала, что в глубине души это место, полное "да" в мире, полном "нет", и я даже не могла понять, почему», — рассказала Стюарт.
В 2023 году Кристен Стюарт сыграла писательницу и политическую активистку Сьюзен Зонтаг в байопике, посвященном жизни и карьере знаменитой эссеистки. За последние несколько лет Кристен Стюарт уже играла в двух биографичных фильмах: драме "Опасная роль Джин Сиберг" про звезду культовой ленты "На последнем дыхании" Годара и байопике "Спенсер", повествующем о уик-энде, во время которого принцесса Диана решила подать на развод с принцем Чарльзом.
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