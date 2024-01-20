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Актриса Кристен Стюарт в жакете с открытым животом пришла на фестиваль

Голливудская актриса Кристен Стюарт посетила открытие фестиваля независимого кино "Сандэнс". Об этом сообщает Elle.

Актриса Кристен Стюарт в жакете с открытым животом пришла на фестиваль
© Gazeta.ru

Кристен Стюарт впервые за долгое время вышла на публику. Для фестиваля она предпочла пестрый костюм от Chanel с укороченным жакетом и черный топ. Волосы она уложила в высокий неаккуратный пучок и сделала нюдовый макияж.

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«Всю свою жизнь я люблю этот фестиваль. Я приехала сюда впервые 20 лет назад и поняла это сегодня. Тогда я едва могла говорить по-английски, когда ко мне обращались. Я купила свою первую пару сапог Ugg и попала туда, где были крутые ребята. Я знала, что в глубине души это место, полное "да" в мире, полном "нет", и я даже не могла понять, почему», — рассказала Стюарт.

В 2023 году Кристен Стюарт сыграла писательницу и политическую активистку Сьюзен Зонтаг в байопике, посвященном жизни и карьере знаменитой эссеистки. За последние несколько лет Кристен Стюарт уже играла в двух биографичных фильмах: драме "Опасная роль Джин Сиберг" про звезду культовой ленты "На последнем дыхании" Годара и байопике "Спенсер", повествующем о уик-энде, во время которого принцесса Диана решила подать на развод с принцем Чарльзом.

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Сьюзен Зонтаг
Летиция Каста
Чарльз Виндзор
Кристен Стюарт
Chanel
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