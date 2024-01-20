Актриса Кристен Стюарт в жакете с открытым животом пришла на фестиваль

«Всю свою жизнь я люблю этот фестиваль. Я приехала сюда впервые 20 лет назад и поняла это сегодня. Тогда я едва могла говорить по-английски, когда ко мне обращались. Я купила свою первую пару сапог Ugg и попала туда, где были крутые ребята. Я знала, что в глубине души это место, полное "да" в мире, полном "нет", и я даже не могла понять, почему», — рассказала Стюарт.