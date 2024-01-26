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Как с помощью черного карандаша увеличить глаза: видео

Многие женщины используют черный карандаш, чтобы подвести нижнюю линию глаз. Однако из-за неправильного нанесения форма глаз может казаться меньше и уже.

Чтобы при нанесении черного карандаша глаза выглядели больше и выразительнее, нужно правильно растушевать карандаш.

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После того, как вы подвели нижнюю линию глаз, растушуйте карандаш с помощью теней коричневого оттенка. Это создаст плавный переход от ресниц к нижнему веку. Благодаря этому глаза визуально станут шире и больше.

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