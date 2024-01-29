Селена Гомес показала лицо без макияжа

Певица и актриса Селена Гомес показала, как выглядит ее лицо без косметики. Звезда выложила снимок в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Перед камерой 31-летняя Селена Гомес предстала в сером твидовом жакете в клетку. Певица позировала с распущенными волосами и без макияжа, поддержав тренд на естественную красоту. Знаменитость сидела на кресле в загородном доме на фоне деревьев. Пост актрисы собрал за 12 часов более 5,5 миллионов лайков. Бойфренд звезды, музыкальный продюсер Бенни Бланко, прокомментировал публикацию, отправив смайлики с влюбленными глазами.

Селена встречалась с певцом Джастином Бибером с 2010 по 2018 год. Знаменитости несколько раз расставались и сходились. Некоторое время Гомес состояла в отношениях с музыкантом The Weeknd.

В декабре 2023 года певица подтвердила, что встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Гомес опубликовала в социальной сети совместные снимки с новым возлюбленным. На одной из фотографий Бланко целует артистку в губы. Звезды были знакомы друг с другом уже давно. В 2021 году Селена Гомес и Бенни Бланко работали над песней I Can't Get Enough.