Селена Гомес показала лицо без макияжа

Селена встречалась с певцом Джастином Бибером с 2010 по 2018 год. Знаменитости несколько раз расставались и сходились. Некоторое время Гомес состояла в отношениях с музыкантом The Weeknd .

В декабре 2023 года певица подтвердила, что встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Гомес опубликовала в социальной сети совместные снимки с новым возлюбленным. На одной из фотографий Бланко целует артистку в губы. Звезды были знакомы друг с другом уже давно. В 2021 году Селена Гомес и Бенни Бланко работали над песней I Can't Get Enough.