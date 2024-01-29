Появились кроксы, посвященные мультфильму «История игрушек»

Коллекция называется Toy Story x Crocs Classic Clog, сообщает Hi-Tech. В ней можно отыскать модели для детей и взрослых, дизайн у них одинаковый, отличие состоит лишь в размере обуви.

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Планируется, что к тематической обуви выйдут новые джибитсы, которые также посвящены вселенной мультфильма. Среди них, например, шляпа главного героя.

В продажу кроксы поступят в феврале этого года, однако цена изделия пока держится в секрете.