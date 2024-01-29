Инстасамка показала лицо после удаления филлеров

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала внешность после удаления филлеров из лица. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя знаменитость опубликовала снимок без косметики и рассказала о своем неудачном опыте у косметолога. По словам певицы, специалист вколол ей филлер не в тот кожный слой, из-за чего со временем гель из зоны под глазами спустился к носу и скатался в шарик.

«Получилось что-то типо фиброза», — призналась она и добавила, что другой косметолог в итоге извлек некачественный филлер.

Исполнительница добавила, что изначально планировала только увеличить губы, однако косметолог настояла на введении филлера и в лицо. Впоследствии Инстасамка также выяснила, что у клиники, в которой проходила процедура, не было лицензии.

«Не колите себе этот мусор в ваше прекрасное лицо. Они просто делают на вас деньги», — заключила артистка.