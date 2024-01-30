Стилист указала на 15 трендов, потерявших актуальность

Помимо того, что все модники мира следят за трендами, важно следить и за антитрендами, чтобы не сесть в «модную» лужу. Эксклюзивно для RuNews24.ru персональный стилист Варвара Ферштут собрала десять фешн-признаков того, что пора обновлять гардероб.

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Многие помнят модную заповедь о том, что базовая одежда не может стать антитрендом, и покупают, как принято называть, классические вещи для гардероба. Но стилист Варвара Ферштут рекомендует не следовать этому правилу, ведь мода не стоит на месте.

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«Так, например, юбка-карандаш давно отжила себя как для офиса, так и в повседневной жизни. Заменить ее лучше на юбку-макси. Узкие брюки-сигареты тоже неактуальная сейчас модель. На замену им пришли широкие длинные брюки с высокой посадкой. Также узкий пиджак по фигуре — безусловный антитренд. Выбираем оверсайз пиджаки. Если хочется, то немного приталенный оверсайз. Также безвозвратно устарели жакеты на «кулиске», жакеты с обильным декором и с рукавом ¾», — говорит эксперт.

Специалист в сфере моды подчеркнула, что и любимое многими платье-футляр тоже устарело. Заменой ему может стать актуальное платье-рубашка. В утиль также отправляется и приталенная узкая рубашка.

«Обращаем внимание на рубашки свободного кроя, они будут актуальны долго время», — рекомендует стилист.

Ферштут продолжила, что помимо футляров среди платьев будут неактуальны облегающие платья из фактурного трикотажа. Заменить их можно на шелковые комбинации макси, которые уж точно никогда не выйдут из моды.

Также, по словам собеседницы издания, удлинённые легинсы со штрипками или небольшими разрезами внизу уже порядком всем надоели и перестают быть модными.

«В ближайшее время они отправятся на самые дальние полки шкафов, чтобы дожидаться своего звездного часа, а пока на смену им приходят широкие длинные брюки с низкой посадкой и модели карго. Также ожидаемо скажем «bye bye» барбикору, джинсам скинни и массивным цепям на обуви. Предупрежден, значит вооружен! Модного сезона вам и хорошо укомплектованного гардероба», — подытожила модный эксперт.