Adamas и Sokolov запланировали расширить международную экспансию

Adamas в этом году намерена открыть магазины в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии и Азербайджане, а Sokolov — новые точки в Азербайджане и Армении по франшизе. У ювелирных компаний уже есть опыт работы в других странах, сообщает «Коммерсант».

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В Adamas уточнили, что до конца года будет открыто минимум 20 точек в разных странах. Сейчас компания ищет персонал для открытия объектов в Самарканде и Ташкенте. На рынках других стран сеть рассматривает помещения площадью 60-90 м2 в ТЦ с высоким целевым трафиком. До 20% ассортимента приходиться на изделия, соответствующие местным предпочтениям.

Sokolov в перспективе пяти лет планирует стать лидером среди иностранных ювелирных брендов массового сегмента в Китае, для чего потребуется открыть около 400 магазинов, отметили в сети.

Весной 2023 года Adamas уже запустила свой первый зарубежный магазин в Астане. Магазины в других странах есть и у Sokolov, но компания работает по модели франчайзинга. Так, франшизы сети уже работают в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Белоруссии и Молдавии, новые открытия ожидаются в Азербайджане и Армении. С 2023 года сеть Sokolov представлена в Шанхае.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает Узбекистан наиболее перспективным для экспансии. Однако эксперт предупреждает, что ювелирным сетям предстоит столкнуться с ограниченным количеством современных торговых центров и высокой долей серого рынка в странах Центральной Азии.

По предварительным оценкам Infoline, в России продажи ювелирных изделий в 2023 году выросли на 7-10% год к году, до 330-340 млрд руб. Динамика прошлого года была в основном связана с ростом средних цен на украшения.