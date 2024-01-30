Мария Тарасова рассказала про свои косметологические процедуры
Журналистка и блогер Мария Тарасова в личном блоге рассказала о своем отношении к косметологическим процедурам и вмешательствам.
Супруга рэпера T-killah активно ведет социальные сети. Девушка провели рубрику «вопрос/ответ», в которой подписчики могли задать ей любой вопрос.
Один из фолловеров поинтересовался, как Тарасова относится к ботоксу. Девушка призналась, что положительно, инъекцию она использовала во время работы на телевидении.
«Начала делать лоб и межбровку на телеке, недавно стала подкалывать глаза. Ботокс (и альтернативы) хорошо усмиряют мою активную мимику», - написала Мария.
Однако блогер предупредила поклонников, что во время беременности и периода кормления она отказалась от любых уколов красоты и инъекций. По словам Марии, она даже перестала использовать некоторую косметику.
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