Стилист рассказал, какие вещи не стоит носить после 50 лет

Для того, чтобы выглядеть моложе своих лет, необязательно обращаться за помощью к пластическому хирургу, считает британский стилист Шейн Уотсон. В интервью изданию Daily Mail он рассказал о главных антитренадх в одежде для женщин старше 50 лет, которые прибавляют годы.

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Так, по словам эксперта моды, в первую очередь стоит отказаться от привычки носить мешковатые кардиганы поверх рубашек. Вместо это лучше отдать предпочтение классическому кардигану с круглым вырезом и надевать его на голое тело, оставляя не застегнутыми пару верхних пуговиц.

Юбка с высоким разрезом – еще один предмет гардероба, который старит представительниц прекрасного пола старше 50 лет. Оптимальной альтернативой ей станет юбка-карандаш до колена или юбка А-силуэта, обращает внимание стилист.

Он также рекомендует отказаться от ношения вещей, усыпанных пайетками и стразами, узких джинсов и высоких каблуков.

"Важно не просто хорошо выглядеть в одежде, но и уместно для своего возраста", – резюмировал Шейн Уотсон.