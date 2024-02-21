Почему тональный крем меняет оттенок на коже: отвечают эксперты

Подбор тонального крема часто оказывается труднее, чем предполагалось. На это есть несколько причин, но существуют и решения этой проблемы. Об этом сообщает Blueprint.

© Unsplash.com

Самая большая проблема не в том, чтобы найти походящий оттенок, а в том, что тональный крем при нанесении на кожу меняет собственный оттенок, из-за чего возникает эффект «маски», который считается грубой бьюти-ошибкой.

Эксперты от мира косметологии и ухода называют несколько причин, почему тональный крем при нанесении на кожу меняет оттенок и что с этим делать.

По мнению дерматовенеролога Натали Аст изменение оттенка тонального крема при нанесении может происходить из-за самой кожи.

«Изменение цвета тональной основы на коже может происходить при выраженном отклонении рН кожи от нормальных значений в щелочную или в кислую среду. Например, при возрастании жирности кожи значение рН увеличивается, смещается в щелочную сторону (5,7–6,0), для сухой кожи характерно закисление со снижением показателя pH (3,0–5,2)», — считает эксперт.

По словам врача, в косметологии существует отдельное направление, работающее с подобными несоответствиями. С помощью корнеотерапии, учитывая тип и специфику кожи, эксперты подбирают подходящий продукт.

Визажист Наталья Шик в свою очередь советует в процессе выбора крема наносить его не на руку, а на лицо. На руке крем может вести себя иначе. Кроме того, важно учитывать, какие средства до него вы в тот день на себя наносили.

«Тональный крем может потемнеть от компонентов, входящих в состав продуктов базы и ухода, который нанесли до тона. Они тоже могут запустить процесс окисления, потому что вступают в своего рода химическую реакцию с тональным кремом», — считает Наталья.

Также виновником смены оттенка тонального крема может быть неправильное хранение продукта.

Косметический химик Оксана Иванова в свою очередь считает, что истинной причиной проблемы может быть не химия, а технология изготовления.

«За цвет тональных средств отвечают пигменты, и если они ничем не модифицированы и не защищены, то при изготовлении продукта они смачиваются маслами и просто в них растворяются — этот процесс растворения не всегда происходит равномерно», — считает эксперт.

Таким образом, попадая на кожу человека, продукт контактирует с ее выделениями, становясь темнее или уходя в рыжий оттенок.