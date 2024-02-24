Что будет в тренде следующей зимой: обзор показа Gucci

Вчера модный дом Gucci представил коллекцию осень-зима 2024, которая "отражает видение творческого директора Сабато де Сарно чувственной элегантности".

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"Рамблер" расскажет о главных трендах осени и следующей зимы, которые мы увидели на показе.

Броская чешуйка

Gucci

Дождливая погода и морозы – не повод грустить и уж тем более отдавать предпочтение невзрачным предметам одежды, словно намекает Де Сарно. Модели не раз появлялись на подиуме в вещах с пайетками – пальто, костюмах, джемперах и платьях.

Бельевой стиль

Gucci

Кстати о платьях: судя по всему, бельевой стиль останется в тренде и в следующем году. Дизайнер модного дома представил несколько вариаций этого предмета гардероба, и многие из них напоминают платья-комбинации. Без кружева также не обошлось.

Длина имеет значение

Gucci

Хорошая новость для фанатов верхней одежды в пол: кожаные тренчи и шерстяные пальто до пят осенью и следующей зимой можно и нужно будет носить. Что касается конкретных оттенков, беспроигрышными вариантами станут черный, темно-синий, песочный, болотный и светло-лимонный.

Яркие цвета

Gucci

Представленная коллекция одновременно учитывает интересы любителей ярких и сдержанных цветов. Как было отмечено выше, классические черный, синий и беж также хороши, как и более броские оранжевый, небесно-голубой, горчичный, розовый, лимонный, бардовый и салатовый. Можно смело пополнять гардероб вещами в этих оттенках.