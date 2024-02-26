$92.63-0.12100.18-0.26
Почта

Косметолог Кондакова объяснила, как привести кожу в порядок после зимы

Зимой кожа становится более уязвимой из-за мороза, холодного сухого воздуха, сухости в помещениях и перепада температур. К весне у многих отмечаются проблемы с кожей в виде шелушений, воспалений, сухости, повышенной чувствительности и землисто-серого оттенка.

Косметолог объяснила, как привести кожу в порядок после зимы
© Unsplash

С потеплением, как отмечают эксперты, «пробуждаются» сальные железы и активируется потовыделение и вырабатывается больше кожного сала. По этим причинам стоит уделить особое внимание уходу за кожей, поддержанию гидробаланса и правильному подбору средств.

Косметолог Юлия Кондакова рассказала изданию The voice о главных правилах ухода за кожей после зимы.

По ее словам, нужно мягко очищать кожу, используя только щадящие средства без спирта и агрессивных кислот, а плотный жирный крем заменить на хорошее увлажняющее средство.

Кроме того, нужно:

  • Поработать с верхним слоем эпидермиса, деликатно его отшелушивая. Злоупотреблять домашними скрабами и пилингами косметолог не рекомендует.
  • Чтобы избавиться от весенней пигментации подобрать отбеливающий крем, а перед выходом на улицу начать наносить солнцезащитное средство, потому как ультрафиолет воздействует на нас не только жарким летом, но и ранней весной.
  • Выпивать достаточное количество жидкости, а также регулярно проветривать помещение, использовать увлажнитель.
  • В рацион добавить клетчатку, полезные белки и жиры, а также сезонные фрукты. Питаться сбалансированно.
  • Чтобы визуально выровнять тон кожи стоит использовать консилеры и ВВ-кремы.

Косметолог рассказала о позе для сна, из-за которой появляются морщины

Ранее мы писали о том, почему коллаген важен для кожи.

Тренды
Юлия Кондакова
Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости