Косметолог объяснила, как привести кожу в порядок после зимы

Косметолог Кондакова объяснила, как привести кожу в порядок после зимы
Зимой кожа становится более уязвимой из-за мороза, холодного сухого воздуха, сухости в помещениях и перепада температур. К весне у многих отмечаются проблемы с кожей в виде шелушений, воспалений, сухости, повышенной чувствительности и землисто-серого оттенка.
С потеплением, как отмечают эксперты, «пробуждаются» сальные железы и активируется потовыделение и вырабатывается больше кожного сала. По этим причинам стоит уделить особое внимание уходу за кожей, поддержанию гидробаланса и правильному подбору средств.
Косметолог Юлия Кондакова рассказала изданию The voice о главных правилах ухода за кожей после зимы.
По ее словам, нужно мягко очищать кожу, используя только щадящие средства без спирта и агрессивных кислот, а плотный жирный крем заменить на хорошее увлажняющее средство.
Кроме того, нужно:
- Поработать с верхним слоем эпидермиса, деликатно его отшелушивая. Злоупотреблять домашними скрабами и пилингами косметолог не рекомендует.
- Чтобы избавиться от весенней пигментации подобрать отбеливающий крем, а перед выходом на улицу начать наносить солнцезащитное средство, потому как ультрафиолет воздействует на нас не только жарким летом, но и ранней весной.
- Выпивать достаточное количество жидкости, а также регулярно проветривать помещение, использовать увлажнитель.
- В рацион добавить клетчатку, полезные белки и жиры, а также сезонные фрукты. Питаться сбалансированно.
- Чтобы визуально выровнять тон кожи стоит использовать консилеры и ВВ-кремы.
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