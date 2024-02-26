Что будет с кожей, если пользоваться просроченной косметикой

Хотя может показаться, что нет ничего страшного в том, чтобы выжимать из ваших любимых косметических продуктов все до последней капли, специалисты предупреждают, что это может быть опасно.

© Unsplash

Об этом рассказывает дерматолог-консультант Свапна Прия. Специалист объяснила, что использование косметики с истекшим сроком годности может быть опасно для организма.

Так, эксперт назвала следующие побочные эффекты:

Раздражение кожи. Со временем химический состав средств для макияжа меняется, что может вызвать раздражение, покраснение и сухость. Чаще всего это случается из-за роста бактерий внутри самого продукта.

Аллергические реакции. Просроченная косметика может вызвать аллергические реакции даже у людей, которые никогда раньше с ними не сталкивались. Такие симптомы, как отек, зуд и жжение, — это тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать.

Инфекции. Средства для глаз, такие как тушь и подводка, по словам эксперта, являются рассадником бактерий, особенно когда истекает их срок годности. Использование просроченных продуктов для глаз может привести к глазным инфекциям, таким как конъюнктивит.

Хронические проблемы с кожей. Неоднократное воздействие просроченной косметики может способствовать возникновению хронических проблем с кожей, таких как дерматит и преждевременное старение.

Обострение существующих состояний. Если у вас чувствительная кожа или кожные заболевания в анамнезе, просроченная косметика может значительно ухудшить ваше состояние..

Серьезные риски для здоровья. В редких случаях заражение вредными микроорганизмами может привести к серьезным проблемам со здоровьем, особенно при нанесении на чувствительные участки, такие как глаза.

Поэтому дерматолог порекомендовала обезопасить себя, тщательно проверяя сроки годности продуктов, которые вы наносите на кожу. Кроме того, важно избегать жары и влажности в местах, где вы храните косметику. Ее лучше хранить в прохладном сухом месте вдали от солнечных лучей.

Также специалист советует регулярно мыть кисти и аппликаторы, чтобы избежать скопления бактерий и не использовать продукты совместно с кем-либо.