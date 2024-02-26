Визажист показала лайфхак, который «сотрет с лица 10 лет»

Визажист Калондия Кейси рассказывает в своем аккаунте TikTok @kalondiacasey о лайфхаках и фишках в макияже для зрелых женщин.

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Так, в одном из видео она показала свой коронный прием, с помощью которого ей удается выглядеть моложе.

Кейси рассказала, что ее «все время спрашивают» о том, как она использует консилер, чтобы достичь эффекта отдохнувших глаз.

По ее словам, она использует два косилера, работая надо областью вокруг глаз и под ними. Одним из консилеров визажист проводит диагональные линии возле обоих краев глаз, чтобы они практически сложились в букву «V».

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При этом Кейси предупреждает, что рисовать форму луны не нужно, потому как это только подчеркнет темные круги под глазами.

TikTok

Второй консилер визажист наносит посередине двух линий, чтобы соединить их. Затем она оставляет эту «конструкцию» на 30 секунд, а потом пальцами вдавливает вдавливает средство в кожу. Затем она немного тушует средство кисточкой и похлопывает зону спонжем, фиксируя макияж.