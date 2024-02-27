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Правда ли пластиковые соломинки вызывают морщины на губах

Термосы с пластиковыми соломинками для питья давно частью тренда здорового образа жизни. Однако мало кто задумывался о том, что эти самые трубочки худшим образом влияют на состояние губ и области вокруг верхней губы. Об этом сообщает Nypost.

Правда ли пластиковые соломинки вызывают морщины на губах
© Unsplash.com

Оказывается, частое использование соломинок приводит к тому, на губах появляются вертикальные линии. Такие же возникают над верхней губой. Со стороны это кажется признаком старения.

Производители пластиковых соломинок в термосах пошли навстречу клиентам, представив дополнительный аксессуар для своих термосов, а именно — соломинки против морщин. Однако народ продолжает интересоваться тем, как избежать появления борозд на лице.

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Хирург, член Американского общества пластических хирургов (ASPS) Лара Л. Девган объяснила, что ранее похожие следы сопутствовали курению. Но сегодня они встречаются и у последователей здорового образа жизни. А все потому что, когда они пьют через трубочку, кожа вокруг рта и на губах складывается определенным образом. Чем чаще это происходит, тем заметнее становятся борозды.

Помимо курения и соломинок, виновником таких заломов может стать активная мимика, вытягивание губ для снимков и частое поджатие губ. А также воздействие солнца и генетика.

Исправить ситуацию возможно с помощью ботокса, гиалуроновой кислоты, феруловых витаминовС, B и E. В свою очередь лазерная шлифовка, микроинфузия, подтяжка губ и микронидлинг способствуют регенерации тканей вокруг рта.

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