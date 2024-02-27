Правда ли пластиковые соломинки вызывают морщины на губах

Термосы с пластиковыми соломинками для питья давно частью тренда здорового образа жизни. Однако мало кто задумывался о том, что эти самые трубочки худшим образом влияют на состояние губ и области вокруг верхней губы. Об этом сообщает Nypost.

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Оказывается, частое использование соломинок приводит к тому, на губах появляются вертикальные линии. Такие же возникают над верхней губой. Со стороны это кажется признаком старения.

Производители пластиковых соломинок в термосах пошли навстречу клиентам, представив дополнительный аксессуар для своих термосов, а именно — соломинки против морщин. Однако народ продолжает интересоваться тем, как избежать появления борозд на лице.

Хирург, член Американского общества пластических хирургов (ASPS) Лара Л. Девган объяснила, что ранее похожие следы сопутствовали курению. Но сегодня они встречаются и у последователей здорового образа жизни. А все потому что, когда они пьют через трубочку, кожа вокруг рта и на губах складывается определенным образом. Чем чаще это происходит, тем заметнее становятся борозды.

Помимо курения и соломинок, виновником таких заломов может стать активная мимика, вытягивание губ для снимков и частое поджатие губ. А также воздействие солнца и генетика.

Исправить ситуацию возможно с помощью ботокса, гиалуроновой кислоты, феруловых витаминовС, B и E. В свою очередь лазерная шлифовка, микроинфузия, подтяжка губ и микронидлинг способствуют регенерации тканей вокруг рта.