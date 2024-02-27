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Ученые назвали две причины старения кожи

Человечество много лет ищет ключ к вечной молодости. Однако лекарства от него не изобретено по сей день. Тем не менее ученые не оставляют попыток выяснить, почему кожа начинает стареть раньше положенного.

Ученые назвали две причины старения кожи
© Unsplash.com

Ученые из Университета Лаваля и Исследовательского центра Квебека выяснили, что способствуют старению кожного покрова два фактора. Вместе они запускают процессы увядания естественной красоты. Об этом пишет Medicalxpress.

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Результаты проведенного исследования показали, что сигаретный дым вместе с ультрафиолетовыми лучами делают кожу старее.

«Изучая слои кожи, мы заметили, что сигаретный дым в сочетании с ультрафиолетовыми лучами приводит к более быстрому сокращению количества коллагена типов 3 и 4, отвечающего за упругость и молодой вид кожи, а также к провисанию дермы», — говорит профессор Роксана Пулио.

Ученые утверждают, что эти в совокупности эти два фактора увеличивают количество металлопротеиназы. Это вещество в свою очередь разрушает коллаген и сокращает его выработку.

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