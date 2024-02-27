Ученые назвали две причины старения кожи
Человечество много лет ищет ключ к вечной молодости. Однако лекарства от него не изобретено по сей день. Тем не менее ученые не оставляют попыток выяснить, почему кожа начинает стареть раньше положенного.
Ученые из Университета Лаваля и Исследовательского центра Квебека выяснили, что способствуют старению кожного покрова два фактора. Вместе они запускают процессы увядания естественной красоты. Об этом пишет Medicalxpress.
Результаты проведенного исследования показали, что сигаретный дым вместе с ультрафиолетовыми лучами делают кожу старее.
«Изучая слои кожи, мы заметили, что сигаретный дым в сочетании с ультрафиолетовыми лучами приводит к более быстрому сокращению количества коллагена типов 3 и 4, отвечающего за упругость и молодой вид кожи, а также к провисанию дермы», — говорит профессор Роксана Пулио.
Ученые утверждают, что эти в совокупности эти два фактора увеличивают количество металлопротеиназы. Это вещество в свою очередь разрушает коллаген и сокращает его выработку.
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