Юля Савичева раскрыла свои секреты красоты
Юлия Савичева разменяла четвертый десяток, но выглядит гораздо моложе своих лет. Поклонники даже заподозрили артистку в пластических операциях. Однако дива опровергла все домыслы, раскрыв свои секреты красоты.
У себя в соцсетях певица объяснила, как ей удается сохранять красоту.
«Секретов никаких нет, я просто придерживаюсь правила умываться и увлажнять лицо каждое утро и вечер, при этом пользуюсь качественными сыворотками и кремами», — написала звезда.
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