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Юля Савичева раскрыла свои секреты красоты

Юлия Савичева разменяла четвертый десяток, но выглядит гораздо моложе своих лет. Поклонники даже заподозрили артистку в пластических операциях. Однако дива опровергла все домыслы, раскрыв свои секреты красоты.

Юля Савичева раскрыла свои секреты красоты
© РИА Новости

У себя в соцсетях певица объяснила, как ей удается сохранять красоту.

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«Секретов никаких нет, я просто придерживаюсь правила умываться и увлажнять лицо каждое утро и вечер, при этом пользуюсь качественными сыворотками и кремами», — написала звезда.

Ранее «Рамблер» писал о том, какие антиэйдж-процедуры помогут стереть морщины с лица.

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Юлия Савичева
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