Пэрис Хилтон поделилась трогательными снимками с Элизабет Тейлор
Наследница гостиничной империи росла в окружении самых богатых и известных людей США. В числе ее родственников была легендарная Элизабет Тейлор. Светская львица по сей день хранит их общие снимки. Об этом сообщает People.
Пэрис Хилтон поделилась у себя в соцсетях семейной фотографией, где она запечатлена вместе с родителями, сестрой и двоюродной бабкой.
Соцсети/ Пэрис Хилтон
«С днем рождения, навсегда ставшая культовой Элизабет Тейлор», — подписала снимок блондинка.
Элизабет Тейлор в течение восьми месяцев была замужем за двоюродным дедом знаменитости Конрадом Хилтоном-младшим. После этого брака артистка выходила замуж еще семь раз. Ее не стало весной 2011 года.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Юля Савичева раскрыла свои секреты красоты.
Рамблер: главные новости