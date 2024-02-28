Пэрис Хилтон поделилась трогательными снимками с Элизабет Тейлор

Наследница гостиничной империи росла в окружении самых богатых и известных людей США. В числе ее родственников была легендарная Элизабет Тейлор. Светская львица по сей день хранит их общие снимки. Об этом сообщает People.

Пэрис Хилтон поделилась у себя в соцсетях семейной фотографией, где она запечатлена вместе с родителями, сестрой и двоюродной бабкой.

Соцсети/ Пэрис Хилтон

«С днем рождения, навсегда ставшая культовой Элизабет Тейлор», — подписала снимок блондинка.

Элизабет Тейлор в течение восьми месяцев была замужем за двоюродным дедом знаменитости Конрадом Хилтоном-младшим. После этого брака артистка выходила замуж еще семь раз. Ее не стало весной 2011 года.