Нужны ли в 20 лет витамин C и ретиноиды для здоровья кожи на самом деле

Современный рынок может предложить массу средств для поддержания красоты кожи 20-летним. Однако далеко не все эксперты cчитают, что этот орган вообще нуждается в пристальном внимании в столь раннем возрасте. Особенно много вопросов к витамину C и ретиноидам. Об этом сообщает Indianexpress.

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Известно, что витамин С — это мощный антиоксидант, борющийся со свободными радикалами. Последние в свою очередь способствуют преждевременному старению кожи. Витамин C делает все возможное, чтобы сохранить кожу красивой и здоровой. Он может осветлить ее, устранить пигментацию и стимулировать выработку коллагена.

Что касается ретиноидов, то они обновляют кожу. Эти вещества разглаживают морщины и минимизируют появление прыщей.

Доктор Нити Гаур, косметический дерматолог и основатель клиники Citrine в Гургаоне, несмотря на пользу витамина С и ретиноидов, считает, что в 20 лет обращаться к ним следует осторожно. Из-за индивидуальности некоторым те же ретиноиды могут понадобиться позже. Для подбора корректного ухода лучше обратиться к косметологу.

Эксперт отмечает, что комплексный подход за лицом включает в себя куда больше средств, чем ретиноиды и витамин С. Важно вести здоровый образ жизни и регулярно увлажнять кожу лица.