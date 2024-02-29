В TikTok массово красят лицо с помощью брокколи

В TikTok вирусится новый лайфхак, который многим покажется странным. Дело в том, что инфлюенсеры массово рисуют веснушки на лицах с помощью брокколи.

Тренд называется #broccofreckles. Популярные красотки наперебой показывают, как работает новый метод: они берут соцветие брокколи и наносят на него средство для контуринга (с темным оттенком), а затем похлопывающими движениями наносят на лицо.

Видео с новым трендом набирают миллионы просмотров, а пользователи рассказывают, что результат получается реалистичным и очень убедительным.

Соцсети

Чаще всего брокколи используют для создания веснушек вокруг носа, но многие идут дальше и рисуют их на лбу, подбородке и вокруг рта.