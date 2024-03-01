Точно не для офиса: две вещи, которые лишают образ элегантности

Стильной можно быть в том числе на работе. Стилист Лиз Тейх рассказала изданию New York Post, как оставаться иконой стиля даже в офисе.

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Для этого Лиз рекомендует как минимум не надевать на работу белые кроссовки. Во-первых, это спортивная обувь, которая противоречит корпоративному дресс-коду. Во-вторых, белые кроссовки требуют тщательного ухода, найти время на который в насыщенные трудовые будни не так-то уж просто.

"Кроссовки больше подходят для прогулок, нежели для офиса. Лучше найти им более изысканную альтернативу".

Почти у каждого клиента, который обращается к Лиз за экспертной консультацией и обновлением гардероба, есть "необъятный, длинный, уютный кардиган". Такой предмет одежды отлично подходит для работы из дома, но на рабочем месте может показаться неряшливым.

Стилист советует отдавать предпочтение более элегантным вещам: например, надеть вместо бесформенного кардигана приталенный пиджак, который подчеркнет фигуру, а не прибавит несколько килограммов.