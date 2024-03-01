Стоит ли оставлять глицерин на коже на ночь: мнение дерматолога

Глицерин является популярным компонентом увлажняющих кремов для лица, так как хорошо удерживает влагу. Некоторые специалисты рекомендуют наносить средства с его содержанием перед сном и оставлять на коже лица на всю ночь. Дерматолог Ринки Капур рассказал изданию IndianExpress, насколько это эффективно.

© dreamstime.com

Способность глицерина притягивать и удерживать влагу может изменить жизнь людей с сухой или обезвоженной кожей лица в лучшую сторону. Более того, он подходит и обладателям жирной или склонной к акне кожи, так как является некомедогенным компонентом, то есть не закупоривает поры.

Оставление глицерина на коже лица на всю ночь действительно обеспечивает ее более активное увлажнение и потенциально может привести к повышению эластичности кожи и сглаживанию морщин, отмечает врач.

Вместе с тем важно помнить о ряде противопоказаний. Например, имеющим в анамнезе аллергические реакции или кожные заболевания (экзема или розацеа) людям перед применением глицерина следует проконсультироваться с дерматологом.

Кроме того, использование высококонцентрированного глицерина без надлежащего разбавления может привести к раздражению, предупреждает дерматолог.

При принятии решения о том, стоит ли перед сном наносить на кожу лица средство с содержанием глицерина, необходимо учитывать свой тип кожи, уровень ее чувствительности и климат, в котором вы проживаете, резюмировал Ринки Капур.