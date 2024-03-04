Чем пользовались люди до появления шампуня

В начале 1930-х годов появление шампуня на прилавках магазинов привнесло изменения в привычный уход за волосами. До этого времени люди прибегали к различным методам очищения, используя доступные им природные ресурсы. Подробнее читайте в материале "Рамблера".

В древние времена волосы мыли без применения мыла, часто смазывая их маслом для придания блеска. В Шумере, например, женщины надевали на голову конусы с аромамаслами, чтобы сохранить аромат свежести волос на протяжении дня. В Древнем Китае распространенным средством для мытья волос было растение цедрела.

В Египте предпочитали не мыть волосы, а сбривать их, чтобы избежать насекомых. Тем не менее, для ухода за париками использовали цитрусовый сок и миндальное масло. В Греции и Риме оливковое масло применяли для придания волосам мягкости, а уксусные ополаскиватели — для сохранения их чистоты и яркости.

В Средние века использовались различные методы, включая смесь подгоревшего ячменного хлеба, соли и медвежьего жира, чтобы стимулировать рост волос. Другие предпочитали травяные отвары из козьего молока, коры вяза, корня ивы и корня тростника. В эпоху Возрождения в Италии применяли щелочное мыло, а также жир бекона и солодку для ухода за волосами.

В 1700-1800-х годах были популярны парики, а обычные люди использовали щелочное мыло или просто воду, смазывая волосы маслом и укладывая их. В викторианскую эпоху стали провозглашаться преимущества купания для здоровья, и хотя щелочное мыло оставалось распространенным, яйца стали популярным средством для ухода за волосами.