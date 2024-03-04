Как сделать так, чтобы помада на губах держалась весь день

Многие девушки относят помаду к обязательным составляющим своей косметички. Однако далеко не все знают, как сделать так, чтобы она держалась на губах как можно дольше. О простых лайфхаках визажистки Кэролайн Барнс рассказал Woman.ru.

Главной ошибкой в нанесении помады является то, что перед ее использованием девушки красят губы увлажняющим бальзамом или используют гигиеническую косметику. Из-за жирности этих средств помада держится хуже. А для увлажнения лучше использовать влажную салфетку.

Также при одновременном использовании помады и бальзама есть риск возникновения красящего эффекта. Бальзам имеет свойство впитываться в кожу, а помада содержит красящие элементы. По этой причине даже после снятия макияжа на губах может остаться след, избавитьcя от которого будет непросто.

Эксперт советует в любом случае не пренебрегать базой для губ. Для этого лучше использовать карандаш для губ. В то же время визажист подтверждает, что помада так или иначе сотрется в течение дня.

«Мы не можем совсем не есть и не пить, даже ради красоты. Поэтому лучше время от времени следить за состоянием помады на ваших губах и при необходимости поправлять макияж. Так вы сбережете свои нервы, меньше думая о губах», — объяснила Кэролайн Барнс.