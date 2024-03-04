Пять ошибок в использовании ретинола

Ухаживающие за собой девушки знают о преимуществах использования ретинола. Он эффективен для обновления кожи и омоложения. Однако это средство нужно уметь правильно применять. О самых распространенных ошибках в применении ретинола пишет Indianexpress.

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Доктор Д.М. Махаджан, старший консультант-дерматолог больницы Индрапрастха Аполло напоминает: ретинол разрушается под воздействием солнечного света. Такой же эффект ожидает вашу кожу, если использовать ретинол днем. А потому наносить средство на кожу лучше всего на ночь.

Также необходимо помнить, что ретинол, обновляя кожу, делает ее более тонкой. По этой причине правильно будет на утро после нанесения ретинола использовать солнцезащитный крем от солнечных лучей. Эксперт рекомендует применять SPF не менее 30.

Если вы используете ретинол впервые, нанесите на кожу его небольшое количество вещества: от 0,25 до 0,5%. По мере привыкания кожи можно увеличивать концентрацию, но эффективнее при этом процедура не станет.

Независимо от частоты использования, важно учитывать, что ретинол не стоит наносить на влажную кожу. В противном случае вещество глубже проникнет в кожу, что может привести к повреждению кожного покрова. Эксперт рекомендует очистить лицо и подождать, пока оно высохнет.

Чтобы избежать сухости, Доктор Махаджан советует использовать ретинол вместе с увлажняющим кремом. Отдельно он может вызвать шелушение и покраснение кожного покрова.