Как отрастить густые и длинные ресницы: два простых способа

Эксперты рассказали о двух простых способах отрастить густые и длинные ресницы в домашних условиях
Необязательно наращивать ресницы, чтобы они выглядели более красивыми и густыми. Эксперты бьюти-индустрии рассказали изданию The Mirror, как добиться аналогичного эффекта в домашних условиях.
Во-первых, можно завести привычку делать перед сном легкий массаж век. Для этого не требуются ни специальные косметические средства, ни много времени – достаточно одной минуты. Такое незамысловатое действие увеличивает приток крови к волосяным фолликулам, способствуя их росту.
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Во-вторых, специалисты предлагают наносить на ресницы кокосовое или оливковое масло.
"Для получения максимальной пользы оставьте масло на ночь, чтобы оно глубоко проникло в фолликулы и питало их, пока вы спите".
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