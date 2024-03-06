Как отрастить густые и длинные ресницы: два простых способа

Необязательно наращивать ресницы, чтобы они выглядели более красивыми и густыми. Эксперты бьюти-индустрии рассказали изданию The Mirror, как добиться аналогичного эффекта в домашних условиях.

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Во-первых, можно завести привычку делать перед сном легкий массаж век. Для этого не требуются ни специальные косметические средства, ни много времени – достаточно одной минуты. Такое незамысловатое действие увеличивает приток крови к волосяным фолликулам, способствуя их росту.

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Во-вторых, специалисты предлагают наносить на ресницы кокосовое или оливковое масло.

"Для получения максимальной пользы оставьте масло на ночь, чтобы оно глубоко проникло в фолликулы и питало их, пока вы спите".

Ранее "Рамблер" рассказывал, стоит ли оставлять глицерин на коже на ночь.